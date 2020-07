View this post on Instagram

Postovane dame i gospodo koji zelite da zajednicki pomognemo da nas Bogdan sto pre ozdravi evo prilike. Posto mi mnogo ljudi pise u DM oko ovih rekvizita iz emisije Narod pita od sinoc i zelite da ih imate, sada cu vam objasniti kako ih mozete imati. Uplatite na Bogdanov racun 500e i dobijate rekvizite na kucnu adresu od mene poslate a i ucinite dobro delo i pomognete jednom VELIKOM ANDJELU a malom detetu da dobije svoju bitku zivota!!!!!!!! A do tada 786 na 3030 da nas BOGDAN sto pre ozdravi. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏