OPA! Nakon burnog raskida i velikih svađa, Bane Čolak odlučio da oprosti Ivani Krunić?! Napravio neočekivani potez! (FOTO)

Da li je ovo korak do pomirenja?

Bane Čolak i Ivana Krunić imali su veoma burnu vezu u trećoj sezoni najgledanijeg rijaliti programa "Zadruga". Kada je Ivana prvi put napustila rijaliti, ona je putem video poziva raskinula sa Banetom, iako je on očekivao da će biti zajedno i kada on napusti Belu kuću. Čak i kada se Ivana vratila u Zadrugu, dolazilo je do svađa između njih, pa su čak i posle završetka rijalitija nastavili da je peckaju. Ipak. Čolak je sada uradio nešto zbog čega su ga svi pohvalili.

Naime, Ivana je pre nekoliko dana objavila novu pesmu "Varala", a mnogi su spekulisali o tome da li je ona posvećena baš Banetu. Da se i njemu pesma dopada i da je stavio nesuglasice po strani, govori činjenica da je Bane na svom Instagram storiju objavio da sluša Ivaninu pesmu, pa je čak i označio u objavi. Da li je ovo korak do pomirenja?

Autor: N.V.