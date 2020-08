Samo u Meridian online kazinu - Pođi s Majom u uzbudljivu avanturu

Najnovija slot igra u Meridianu.

Maya's Treasure je najnovija i najmodernija slot igra koja nas vraća u vreme najpoznatije drevne civilizacije. Ujedno, u igri, Maya je engleska arheološkinja koja je veoma inteligentna i atletski građena. Ona obilazi prastare katakombe i opasne ruševine El Dorada.

U pozadini igre vidi se drevni hram tokom sunčanog poslepodneva. U igri su kaskadne kolone aktivne u osnovnoj igri, ali i tokom igranja besplatnih spinova. Uz malo sreće, ove kolone mogu doneti mnoštvo besplatnih spinova. Arheološkinja Maya je sve vreme tokom igre uz igrače, bodri ih i ohrabruje da ne posustaju.



Maya's Treasure video slot ima pet kolona, tri reda i 20 fiksnih linija. Tumbajuće kaskadne kolone padaju posle svakog uzastopnog dobitka i povećavaju množioce do 10 puta u osnovnoj igri. Ovo dovodi do FANTASTIČNIH DOBITAKA, ali to nije sve!

Tokom BESPLATNIH SPINOVA, množilac može da se popne i to NEVEROVATNIH X100. Upravo ovaj detalj će sve igrače navesti da se stalno vraćaju i budu uporniji, jer - DOBICI SU NEVEROVATNI!

Džoker simbol predstavljen je likom simpatične arheološkinje Maje. Kao što ste i navikli, on menja sve simbole osim scattera i pomaže im u formiranju dobitnih kombinacija. Specifičnost ove igre je u tome što se džoker može naći samo u kolonama dva, tri i četiri.

Scatter simbol je u obliku zelenog dijamanta i tri ili više ovih simbola na kolonama donosi 15 besplatnih spinova. Ukoliko dobijete više scatter simbola, dobićete i veće multiplikatore tokom runde besplatnih spinova. Ako tokom same funkcije besplatnih spinova dobijete još tri ili više scatter simbola bićete nagrađeni sa još pet besplatnih spinova.

Vrhunsku slot tradiciju ne treba menjati – zato je i u ovoj igri dostupna funkcija duplo ili ništa. Sve što treba da uradite da biste duplirali vaš dobitak jeste da pogodite koje boje će biti naredna izvučena karta iz špila, crne ili crvene.

Osim sjajne grafike, uvereni smo da će vas oduševiti i šanse za dobitak prilikom igranja ovog slota.

Ne propustite ovu specijalnu igru koja vas očekuje u Meridian online kazinu.