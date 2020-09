U IGRI JE OZBILJAN KEŠ - Zavrti spinove i postani MILIONER u Meridian online kazinu

Fantastična promocija Meridian online kazina zaludela region

Nastavljamo sa najjačim kazino takmičenjem na Balkanu i ove srede! Zaplovite u more gigantskih dobitaka na najlakši način sa Meridian online kazinom

Sigurno ste već čuli za fantastičnu promociju, a ukoliko niste – predstavljamo vam do sada neviđen Drops & Wins takmičenje i nagradni fond od impozantnih 2.000.000 evra!

Fantastično jer je svaki registrovani igrač na Meridian kazinu u igri za dva miliona!

Ukoliko još uvek nemate otvoren nalog trenutak je savršen da se registrujete na meridianbet.rs i učestvujete u igri bez granica!

Da biste se rangirali, neophodno je da imate "najveću pogođenu kvotu", odnosno da imate najveći dobitak srazmerno ulogu.

Na primer, ukoliko je vaš ulog 100 dinara i ostvarite dobitak od 10.000 dinara iz jednog spina, to znači da ste uboli "kvotu" od 100 (dobitak 100 puta veći od uloga), te imate 100 poena na rang listi.

Ko pogodi veću "kvotu", njegov rezultat na rang listi se automatski popravlja. Računa se i rangira najveći pojedinačni dobitak tokom turnira, bez obzira na to kada je ostvaren.

Nagradni fond za svaki od četiri turnira iznosi po neverovatnih 30.000 evra i on se raspodeljuje na najboljih 350 učesnika!

Druga faza takmičenja je završena i od 27. avgusta u toku je treća faza. Napominjemo da su pravila jako slična prvoj i drugoj fazi, razlika je samo u igrama.

Naime, u trećoj fazi igrači se takmiče na sledećim igrama proizvođača Pragmatic Play: Wolf Gold, Mustang Gold, Sweet Bonanza, John Hunter Scarab Queen, Wild West Gol, Great Rhino Megaways, Buffalo King, Chilli Heat, John Hunter and the Book of Tut, Fruit Party, Starz Megaways, Pyramid King, Drago - Jewels of Fortune, Street Racer, Great Rhino Deluxe, Aztec Gems Deluxe, The Dog House Megaways, Ultra Burn, Hot to Burn, Jungle Gorilla.

Dakle, ponuda je široka, a na vama je samo da zavrtite spinove!

Pored turnira, igrači svakoga dana ulaze u izbor za nasumične keš nagrade igrajući igre iz Drops & Wins sekcije. Dovoljno je da zavrtite jedan jedini spin i u igri ste za neku od nagrada iz dnevnog fonda koji iznosi čak 4600 evra. Međutim, ni to nije sve, jedan igrač može dobiti više nasumičnih keš nagrada u toku dana!

Posetite Drops & Wins sekciju Meridian online kazina, zabavite se i zaradite ozbiljno veliki keš!