"ISKOMPLEKSIRANA PLASTIKARUŠA!" Elena pobesnela zbog cimerke, pa otkrila da ovo zna iz pouzdanih izvora! (VIDEO)

Ovo ju je baš iznerviralo.

Elena i Aleksandra posvađale su se nakon emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" pošto je Nikolićeva pomerila stvari svojoj cimerki s police. To je Stojčićevu, koja je kasnije završila u suzama, do te mere iznerviralo da je počela da viče po sobi. Inače, slična situacija desila se i između Elene i Bojana Savića kada su ušli prvo veče, a on joj bacio stvari po podu.

Što radiš to? Idi radi na svojim kompleksima! Nema ko te nije j*bao, glupačo jedna! Izj*balo te pola Beograda. Glupačo! Iskompleksirana plastikaruša - besnela je Elena.

Ima problem riba sa izgledom, pa našla druge da zaj*bava! Ja ću da vratim stvari i vratiću svaki put. Slobodno. Može još 17 puta da uradi. To je isto uradio i pevač. Nema ko devojku nije j*bao. Znam iz pouzdanih izvora - dodala je Elena.

Autor: S. K.