"BILI STE U VEZI KAO KLINCI, SAD STE PRIJATELJI!" Isplivali novi detalji o Moniki i Filipu! On sve negirao, pa bacio oko na Mariju Kulić i Radu Vasić! Udate zadrugarke pobesnele! (VIDEO)

Marija smatra da je Filip zaljubljen u Moniku, s kojim se druži 13 godina, kao i da je zbog toga ljubomoran na Vladimira.

Monika Horvat završila je u suzama zbog odnosa sa Filipom Carom, kog zna poslednjih 13 godina. Nakon toga, dok je Monika plakala u dvorištu, Jovana Ljubisavljević rekla je za crnim stolom kako je čula da su Monika i Filip bili nekada u vezi.

Zatim je ustala Marija Kulić i istakla kako smatra da je Filip do ušiju zaljubljen u Moniku. On je takođe reagovao i poručio kako bi pre bio s Marijom ili sa Radom Vasić u vezi, nego sa Monikom. To je iznerivralo ove udate zadrugare, pa su skočile na njega. Svoj komentar imao je i Vladimir Tomović.

Ja znam da ste vi bili kao klinci, a da ste sada prijatelji. Baš sam pričala sa Monikom, ja sam nju savetovala da pričate pre emisije večeras. Vi treba da budete ovde podrška, jer se znate najbolje i treba da rešite međusobno - rekla je Jovana.

Da sam s Monikom bio u vezi, bila bi mi idealna cura. Zašto smo mi najbolji prijatelji ako imaš potrebu da te savetuje neko koga znaš dva dana? Jovana, Lepi Mića, Pero, Đuro, Muro... Identičan je naš ovakav odnos i napolju, još i gori - branio se Filip.

Oni to ne mogu da reše, jer je momak do ušiju zaljubljen u nju. Ona hoće da se skoni devojka od tebe, možda si joj navalentan. Zaljubljen si u nju i ja sam videla neke stvari - rekla je Marija.

Moguće da sam ja potajno zaljubljen u nju poslednjih 13 godina. Ja bih pre bio s Vama, nego s Monikom - branio se Filip.

Dobro bre, ne lupaj. Pokazao si ljubomoru prema Tomoviću zbog nje. Zbog tvoje zaljubljenosti si imao konflikt s Tomovićem. Pusti devojku ovde da radi šta hoće - dodala je Marija.

Došao mi je čovek s leđa i govori mi: "Da li sam ja dopustio da se prave te čarape", ja sam bio staložen, okrenuo sam i nastavio sam dalje. Monika to nije čula, jer je imala čepove u ušima. Slažem se sa Marijom. Ja se okrećem i govorim čoveku: "Druže samo malo, polako, preblizu si", jer je bio na 10 cm od mene. Ja ne znam da reagujem kad mi se unese čovek od 100 kilograma. Ako je tebi drago što ona i ja treniramo, onda ti je drago i što joj pravim ove sitnice - pričao je Tomović.

Iskreno, ja bih voleo da Monika nađe ovde momka - rekao je Filip, što je nasmejalo sve cimere.

Ako budem ostao u ovom rijalitiju, ja ću biti i sa teta Radom. Ja moram imati neku devojku - nastavio je Filip i iznerivaro Radu.

P*čka si jedna! P*čko jedna! Čuj da ti kažem, mene ostavi, ja sam žena udata, stara, u godinama sam! Ti si jedno g*vno! Ljubomoran si, devojka nije kriva - pročula je Rada, Filip.

Niste me razumeli, izvinjavam se. Ja sa njom 13 godina vodim život i ona je meni as*ksualna. Ja kada sam s njom, kao da sam sa Matorom, sa Tomom, sa Šebezom. Ona je meni as*ksulna žena, jer je znam otkad je bila mali cvet - pričao je Filip.

Šta pričaš ti? Najlepša je od svih! 13 godina si zaljubljen u tu lepoticu! - vikala je Marija na Filipa.

Autor: S. K.