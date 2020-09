PRIPREMITE ŽELUDAC ZA OVO ŠTO ĆETE ČUTI: Paula priznala šta voli da JEDE, zadrugari ostali zabezeknuti! (VIDEO)

Čak su joj se i prijatelji pridružili!

U ranim jutarnjim satima Paula Hublin sedela je sa zadrugarima, među kojima je bio i njen bivši dečko Fran Pujas, te je pričala o tome kako voli da jede sadržaj koji vadi iz nosa.

Sve zadrugare je to iznenadilo, ali je ona bila uporna u svojoj priči, te je detaljno i opisala kako to radi, kao i da njeni prijatelji to isto rade.

Naterala sam i prijatelje da to rade, svi moji prijatelji jedu sline iz snosa, ali samo one tvrde, grickamo ih. Je l' jedete bubuljice? Znaš šta ja radim? Tako i tako, sline sam idu niz grlo. Ovde sam mislim jednom pojela - rekla je Paula.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.