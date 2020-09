Zgrabi 60.000 evra u Meridianu – Učestvuj na fantastičnom Playson Legends turniru

Jedinstveno, novo i neponovljivo na Meridian Online Kazinu.

Postani legenda kazina – da, moguće je! Igrači Meridian Online Kazina imaju specijalnu priliku da učestvuju na velikom turniru pod nazivom Playson Legends.

A o čemu je zapravo reč?

Playson Legends je turnir koji će omogućiti i igračima Meridian Online Kazina da dođu do velikih dobitaka, dobitaka o kojima su oduvek sanjali.

Turnir se održava od 15. do 21. septembra 2020. na 10 online kazino igara proizvođača Playson: Rise of Egypt Deluxe, Buffalo Power: Hold and Win, Sunny Fruits: Hold and Win, Pearl Beauty: Hold and Win, Solar Queen, Solar Temple, Burning Wins: classic 5 lines, Book of Gold: Multichance, Diamond Wins: Hold and Win i Vikings Fortune: Hold and Win.

Meridian Online Kazino omogućio vam je da osvojite jednu od zaista sjajnih nagrada, a nagradni fond je fantastičnih 60.000 evra – klikom OVDE možete videti kako će nagrade biti raspoređene.

Novčane nagrade će dobitnicima biti uplaćene u roku od tri dana od završetka turnira. Novac će biti odmah raspoloživ za podizanje ili za odigravanje kompletne ponude sa sajta meridianbet.rs.

Sve što vam je potrebno da biste učestvovali na ovom sjajnom turniru jeste da izvrtite 20 spinova za keš novac. Kada izvrtite 20 spinova, automatski ste postali takmičar na ovom neodoljivom turniru. Treba napomenuti da spin mora biti u protivrednosti jednog evra.

Na turniru će vam se računati svi spinovi i spinovi za vreme trajanja takmičenja, ali i kvalifikacioni spinovi.

Do vaših poena možete doći kada vrednost dobitka podelite sa vrednošću uloga po spinu i sve to pomnožite sa 10. Dakle, bitno je da imate što veću pogođenu ’’kvotu’’, odnosno što veći dobitak iz jednog spina srazmerno vašem ulogu!

Svoj trenutni plasman možete videti u bilo kom trenutku kada kliknete na sličicu rang liste u gornjem desnom uglu glavnog ekrana, unutar bilo koje igre koja učestvuje u promociji.

Registrujte se na meridianbet.rs internet sajtu i steknite pravo učešća na ovom fantastičnom turniru. Osim toga, nove korisnike očekuje 1.000 RSD bonusa za sportsko klađenje i 100 besplatnih spinova na uzbudljivoj slot igri Scopa! Ne propustite ovu šansu!

Meridian Online Kazino – mesto najvećih bonusa!