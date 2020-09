Bogovski džekpotovi na Meridian online kazinu – Osvoji 5.000.000 dinara kao od šale

Serijal igara Age of the Gods vodite do vrhunske zarade.

Meridian online kazino u saradnji sa renomiranim provajderom kazino igara, Playtech, predstavlja kazino igre iz serijala Age of the Gods, vrhunske grafike, božanske tematike i progresivnih džekpotova, višemilionskih vrednosti!

Igrači online kazina žele da se zabave, ali i da osvoje veliki dobitak. Što se tiče slotova, progresivni džekpot je najpouzdaniji način da se osvoji suma koja menja život. Meridian online kazino je mesto sa najširom i najkvalitetnijom ponudom kazino igara, a vernost igrača nagrađuje kroz mnogobrojne bonus pogodnosti, promocije i novitete.

Jedan od noviteta koje je Meridian online kazino uvrstio u svoju bogatu ponudu, su igre sa progresivnim džekpotovima iz serijala Age of the Gods, gigantskih vrednosti, koje od prosečnog igrača mogu napraviti džekpot milionera! Ove igre dolaze od provajdera kazino igara, Playtech, koji se može pohvaliti jednom od najvećih kolekcija progresivnih džekpot igara u industriji online kazina.

Otputujte duboko u grčku mitologiju, sa online kazino igrom Age of the Gods: Epic Troy, i saznajte kako se Paris zaljubljuje u Helenu i odvodi je u Troju. U ovoj uzbudljivoj kazino sagi pratićete priču o legendarnom Trojanskom konju, kroz Respin funkcije, bonus besplatne spinove i najvažnije od svega moćne progresivne džekpotove!

Takođe, igra Age of the Gods: Apollo Power, vas vodi u klasičnu grčku dramu sa srećnim završetkom. Ispratite moćnog Apolona koji je vladao mnogim stvarima, ali u ovom slotu je fokusiran na Sunce i svetlost, jer donosi obilje bonusa kroz božanski bonus krug sa dva specijalna džoker simbola. Ali to nije sve, vrednost Super Power džekpota na ovoj igri trenutno izosi 4.600.000 dinara! Dovoljan razlog za igru, zar ne?

Ukoliko volite igre u kojima učestvuje više bogova, idealan slot je Age of the Gods: Furious 4, gde će vas dočekati četiri moćna boga, Prometej, Apolon, Pandora i Atlas. Svaki od njih je predstavljen u sopstvenoj funkciji besplatnih spinova sa neverovatno dobrim isplatnim moćima.

Fantastična priča o tri sestre sudbine predstavljena je video slotom Age of the Gods: Fate Sisters, u kome će vas tri sestre provesti kroz svoje hramove, svaka ima bogate nagrade, bonus besplatne spinove sa velikim množiteljima i vrednim iznenađenjima.

Zajedničko za sve igre iz brilijantne kolekcije Age of the Gods, pored odlične grafike, moćnih bonus karakteristika, je mogućnost osvajanja Power, Extra Power, Super Power i Ultimate Power džekpotova!

Meridian online kazino je prepoznao vrednost Age of the Gods igara i uvrstio ih je u svoju bogatu ponudu sa ciljem da svojim korisnicima ponudi najbolje igračko iskustvo i mogućnost da postanu džekpot milioneri!

Igre iz serijala, Age of the Gods, možete pronaći na sajtu Meridian online kazina u sekciji džekpot igre. Iskoristite ovu fantastičnu ponudu, koju možete pronaći jedino na Meridian online kazinu, i postanite džekpot milioner!