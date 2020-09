ŠOKANTNO! TRUDNA VERENICA ga čeka kod kuće, a Vuk PRIZNAO da je sa OVOM zadrugarkom bio u VEZI: Vukao sam je po putu, PREVARILA ME JE... (VIDEO)

Sve je jasno na kraju balade!

Andrea Rea Anđelković ispričala je ljubavnu priču u kojoj je navela da je prevarila dečka, zbog kog je dugo patila. Tu se našao Vladimir Tomović koji je to prepričao Vuku Mobu, zbog čega se on razbesneo i očitao Rei lekciju. Kako je to Tomoviću bilo vrlo čudno, upitao je Andreu da li postoji neka prošlost između Vuka i nje.

Znate li se od ranije? - upitao je Tomović.

Ne - tvrdila je Rea.

Vuče, je l' postoji neki problem između vas? - upitao je Vladimir Vuka.

Mislim da si nas upravo razotkrio, ja sam bio taj momak kog je prevarila. Bio sam taj momak koji je vukao po putu. Imaju neke varnice - našalio se Vuk.

Koja ti noga drhti kada je Vuk blizu? Kad je Anđelo, desna ti igra - nastavio je Tomović.

Obe - našalila se Rea.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.