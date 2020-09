Aleksandra mu ne veruje.

Filip Car koji će od večeras provoditi vreme u izolaciji sa Žanom Đorđević, jer su izabrani za potrčke, još jednom je razgovarao sa Aleksandrom Nikolić sa kom je bio u ljubavnom odnosu nekoliko dana.

Filip je ponovo Aleksandri stavio do znanja da mu je stalo do nje, ali je ona odbila da poveruje u to.

Hteo sam ti biti najbolji dečko na svetu. Kunem ti se u majku i sestru da mi se samo ti dopadaš na taj način. Shvatio sam da ti je stalo do mene i da ti nisam nebitan - rekao je Filip.

Ne možeš da budeš najbolji dečko, kad imaš emocije prema drugoj devojci. Lažeš, lažeš. Nemoj da me diraš, imaš koga ćeš da diraš sedam dana, ispunila ti se želja, uživaj, želim ti lep provod - rekla je Aleksandra.

Kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku.

