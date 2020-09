NEMA MIRA! Obezbeđenje reagovalo zbog Filipa Cara, izveli ga iz Bele kuće! On dozivao Anabelu! (VIDEO)

Filip Car je ipak odlučio da napusti izolaciju i proveseli se još malo.

Ne mogu da spavam, želim da ispušim još jednu cigaru - rekao je Filip.

On je krenuo ka Beloj kući, što je protiv pravila, s obzirom na to da je nominovan, zbog čega je moralo reagovati obezbeđenje. Oni su otišli do njega i izveli ga iz iste.

Samo sam želeo uzeti stvari za izolaciju, ništa drugo - pravdao se Filip.

Makar mi dovedite Anabelu, da bar sa njom pričam - rekao je on.

Nakon toga, Filip se smirio i otišao u izolaciju sa Anabelom.

Autor: M.I.