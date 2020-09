KIPTI OD BESA ZBOG TOMOVIĆA! Cvele izljubomorisao Anji, ona ga demonstrativno napustila! (VIDEO)

Napeto!

Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele seli su da večeraju zajedno, nakon što im je on pripremio jelo. Jovan nije mogao da prećuti to što je njegova sad već bivša devojka bila prisna sa Vladimirom Tomovićem, kao i to što je uspeo da joj izmami osmeh na lice.

Što si ti dobra sa Tomovićem sada, smeješ se i sprdaš se sve vreme? Daj, beži! - odbrusio je Cvele.

Todorovićeva je odmah potom ustala i napustila Jovana, ostavila ga je samog da jede.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.