"ONA JE PERFORMANS MAJSTOR!" Adi se nameračio na Hanu! Varnice sevnule već u karantinu! (VIDEO)

Devojkama neće biti dobro kada ga vide.

Hana Rodić i Nataša Radan već su ušle u "Zadrugu" i odmah krenule sa ogovaranjima i govorkanjima, a sada je na redu budući zadrugar! Adi Bebanić stigao je u studio, a Dušica Jakovljević i kolege novinari potrudili su se da pitanja budu što šokantnija i škakljivija!

Nakon što se predstavio, rekao nešto o svom poslu, ali i očekivanjima od ovakvog formata, rekao je da želi da pobedi sebe. Pitali su ga kako mu deluju zadrugari.

Idem tamo da pokažem osobine koje se nisu donosile u rijaliti. Smatram da sam dŽentlmen, i da nosim manire. Najviše mi se svidela Jovana, sviđa mi se kultura, maniri, lepe stvari koje nismo često viđali u zadruzi. Sličan sam njoj. Radujem se ljudima i poznanstvima, ali i pozitivnoj energiji - rekao je Adi.

Ko se pogubio i ko ne zrači pozitivnom energijom? - glasilo je sledeće pitanje.

Monika, ona se baš pogubila, ne zrači. Znam Kenu, on je drugačiji, on ima energiju koju volim. Ljudi mu ne odgovaraju. Biće mi drago da porazgovaramo - odgovorio je Adi.

Potom su novinari između sebe komentarisali, i došli do toga da će Miljana Kulić prva da ga napadne, ali i da će ga Marija želeti za zeta. On je na to rekao:

Ona mi je beskrajno simpatična, voleo bih se družiti sa njom. Ona je super lik, nosi rijaliti na svojim leđima. Dao sam sebi misije, i neki ljudi kažu da sam lud kada govorim o njenim energijama, a njena mi prija skroz. Biće mi drago, i nju najviše želim da upoznam - rekao je Adi.

Da li ti se dopada Jovana? Izdvoj tri devojke koje su ti lepe? - pitali su ga.

Saznao sam da je zauzeta, tako da... Ali da, najlepša mi je tamo. Ima lepih devojaka, ali se ljubav ne planira. Ako se desi, desi se. Hana mi je mnogo lepa, Monika takođe, govori vizuelno. Ali i Rijalda.

Kako ti se čini Hana? - pitao ga je novinar.

Mi smo dva sveta. Napravila je super performans. Ona je performans majstor. Biće jedna od retkih sa kojima ću imati super odnos - rekao je Adi, a potom krenuo put Bele kuće.

Detalje razgovora pogledajte u videu ispod:

Autor: D.B.