SA FILIPA NA KRISTIJANA: "Video sam iskru u njenim očima!" Aleksandra postiđena! "OSEĆAM SE JADNO I BEDNO!

Sve se vidi!

Pitanja nikad šokantnija! Novinari su pomutili konce mnogim zadrugarima, a noć je tek počela! Ne sumnjamo da će na red doći mnogi, i da nekima od njih sigurno neće biti dobro. Sledeće pitanje bilo je pitanje Nemanje Vujčića, urednika zabave na portalu Pink.rs a postavio ga je Kristijanu Goluboviću.

Mi smo od tebe čuli svakakve priče, i da imaš veliko životno iskustvo, kao i sa ženama. Rekao si da vidiš u Aleksandrinim očima da je zaljubljena, može li komentar? - pitao je Nemanja.

Pa, ona je mlada, lepa, slobodna, čovek može da uhvati te vajbove. Ima neki blistajući pogled. Nije da bi se udala za mene, ali baci tako neki simpatičan pogled, ima tu neku iskru - odgovorio je Kristijan.

Zašto si rekao da ne bi mogao da budeš sa njom, jer si oženjen? - Pitao je novinar.

Da se nađemo u drugom vremenu, ili drugom mestu, da, zašto da ne. Ona je simpatična i lepa. - rekao je Kristijan.

Zašto ne bi mogao duže sa njom u vezi, to si nedavno izjavio? - pitao je Nemanja.

Ne poklapamo se temperementima, drugačija je, ne bih mogao da izdržim sa njom. Ima tu seksualne konotacije, ali to ostaje u okviru šale. Nešto dublje, i da se nešto razvija ne. Ja sam čak želeo da se pomiri sa Carem - dodao je Kristijan.

Kako bi reagovao, kada bi odlučila da te zavede? Kako bi prokomentarisao dešavanja od ovih dana? - glasilo je pitanje novinara.

Rekao sam, Ivana, Vera, pa hiljadu mesta prazno. Dakle ništa. A ona se mnogo razočarala u Cara. Sve što se desilo je nanelo mnogo ljage, da bi pokušavala nešto opet. Sve se pokvarilo, kule su joj se porušile -rekao je Kristijan.

Potom je Nemanja Vujičić pozvao Aleksandru Nikolić da se pridruži Kristijanu i prokomentariše sve što je on izjavio.

Ne, ja nisam zaljubljena, mi se šalimo, imamo dobru komunikaciju, on je sve pogrešno protumačio - rekla je Aleksandra.

Potom je usledilo pitanje: "Da li u Kristijanu vidiš zaštitnika? Zašto si ispitivala Taru kako ljudi reaguju na vas?"

Mislim da bi prema svakoj ženi tako postupio, zaštitnički, i vidim ga tako. Ne vidim da grešim. Taru sam pitala baš ubog pitanja i komentara kojue dobijam. Samo iz tog razloga, ja sam se distancirala - rekla je Aleksandra.

Potom se Marija Kulić ubacila, i prokometarisala činjueicu da je ispitivala Taru, čime je kako je Marija rekla, ispala budala, i da je time samo još više raspalila komentare zadrugara, i ljudi van. Potom se ubacila Tara Simov.

Rekla sam joj kako meni izgleda, a izgleda malo degutantno, prvo što je čovek stariji, oženjen, nema smisla. Ona je bila sa mohjim drugom, koji dosta podseća na Kristijana, razumem. Ali opet kažem, on nije za nju. Ona se mnogo zanela - rekla je Tara.

Ona je počela da ga zavodi! Gleda ga u oči! - dodala je Marjia Kulić.

Rekla sam joj da se zanela, i da joj ovo ne ide u prilog, jer je mlada, treba da pokaže druge stvari, i da zadrži čist obraz. Sve se vidi, i dobro i loše. Meni je izgledalo da se zaljubila, ali sada ne bih to rekla - dodala je Tara.

Potom je Nemanja Vujičić pomenuo bivšeg dečka kog je Tara spomenula, i pitao kakve su sličnosti, i da li je to razlog približavanja Kristijanu?

Znamo da te izbacio sa granice, i da si imala problema sa njim, možeš li da prokomentarišeš? - glasilo je pitanje.

To je jako ružno iskustvo, ne želim da se sećam. Jedina sličnost jeste staloženost i smirenost nekada. Taj bivši je bio normalan, ali je došlo do nesporazuma, nije bio ormala, i zato se to desilo - odgovorila je Aleksandra.

Da Kristijan nije oženjen, i evidentno je da vidiš zaštitu, da mu je rečeno da pazi na tebe, da li bi ti bila sa njim, i da li bi privukao tvoju pažnju? I da li misliš da to što on iznosi da si koketna, on time pokazuje simpatije prema tebi? - Pitao je Nemanja.

On meni odgovara, možda bi mi se svideo i sve, ali, on je oženjen, i ne razmišljam o tome - dodala je Aleksandra, a potom se Nemanja nadovezao pitanjem:

I da li misliš da to što on iznosi da si koketna, on time pokazuje simpatije prema tebi? - glasilo je pitanje.

Ne, ne verujem. Sigurno ne gaji nikakve empocije - rekla je Aleksandra.

Sličost je moguća, ja sam dopadljiv, zanimljiv ženama, i verujem da je to zbog toga. Moja baka je govorila da ako tri puta nasmejem žemu, da mogu da je ženim, ne bi me odbila. Ta dopadljivost, komičost i zabava su njima zanimljive - rekao je Kristijan.

Da li si zaljubljena u Filipa, i kako objašnjavaš događaj sa žurke? - pitao je Nemanja.

Ne znam šta osećam prema Filipu, ne znam ni da li je to mržnja. Mi smo toksični, ne možemo zajedno. On nije loš, samo je naivan i povodljiv. Zato se sve desilo, i zato me isponižavao i pljunuo. Ne znam šta osećam prema njemu. Osećam se jadno, bedno, i poniženo! Nemam emociju nikakvu! - rekla je Aleksandra.

Nakon toga su je napali kako je ona kriva za to, i kako je izazvala sve što se dogodilo. Među prvima bila je Marija Kulić. Detalje pogledajte u videu ispod:

Autor: D.B.