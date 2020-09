Šokantno! HANA IZNELA FRANU NOVE DETALJE O PAULI! Poručila mu: "Ovo sam samo tebi rekla!" (VIDEO)

Klupko kreće da se odmotava. Šta li ćemo još saznati o odnosu Hane i Paule?

Hana Rodić i Fran Pujas su uz cigaretu ispred Bele kuće komentarisali Paulu Hublin, i ceo odnos kakav su njih dve imale napolju. Hana je osetila potrebu da Franu kaže stvari koje nije nikom do sada, a to je momenat kada su se njih sve upoznale. Bilo je to krajnje neprijatno iskustvo po rečima Hane.

Upoznale smo se čudno, prišla je u klubu, mom društvu i nama, i počela je da igra, znala je tu jednu moju drugaricu. I celu noć je izbacivala snimke, i tagovala me na njima, sutradan me menadžer psovao i naribao, kao, šta ćeš sa njom. Kapiraš? - rekla je Hana i zagonetno se nasmejala.

Ovo sam samo tebi rekla - dodala je potom Hana.

Ma lagano, i onako će izaći na klipovima - dodao je Fran kroz smeh.

Verujemo da bi Hana mnogo toga rekla o Pauli, ali su im se mnogi zadrugari pridružili, i onda je priča otišla u drugom smeru. Detalji u videu ispod:

Autor: D.B.