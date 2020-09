NIJE MI JASNA! Ivana Šašić ogovarala ovu zadrugarku, ne može da veruje da je OVO uradila! (VIDEO)

Šokirala se!

U dvorištu su sedeli Ivana Šašić, Nenad Aleksić Ša, Marko Đedović i Hana Rodić i komentarisali situaciju oko podele hrane u Beloj kući.

Ja ću stalno podeliti hranu, to je normalno - rekla je Šašićka i nastavila:

Dragana mi nije jasna, pre neki dan je pravila haos kako nema šta da jede, a sinoć vadi paštetu i tost ceo, i ja joj kažem da ponudi Ša, jer je on njoj dao pre pra dana hranu. Nije mi jasna u nedelju uveče vadi toliku hranu - ispričala je Šašićka.

Ša je rekao da njemu to nije bitno, te da će on uvek podeliti sa ljudima to što ima.



