PRŠTALI POLJUPCI U GARDEROBERU! Filip Car nije mogao da izdrži, dohvatio Aleksandru, pa je strasno poljubio! Evo kako je ona reagovala! (VIDEO)

Šok!

Filip Car i Aleksandra Nikolić imaju veoma turbulentan odnos od samog početka Zadruge. Njih dvoje su se smuvali i svima je delovalo da bi mogli biti dobar par, međutim, ubrzo je došlo do raskida, a onda i žestokih svađa koje su trajale danima.

Tokom prethodne noći, Aleksandra je otkrila da nije ravnodušna prema Filipu posle svega, a kako je on sinoć ostao u Zadruzi, zahvaljujući glasovima publike, njih dvoje su počeli da pričaju o pomirenju. Iako nije delovalo da će se to desiti, ipak jeste i to danas!

Naime, Aleksandra je zamolila Filipa da joj dohvati neke stvari u garderoberu, a on ju je prvo poljubio u obraz, zagrlio, a onda je pao i prvi poljubac, što se kasnije nastavilo. Aleksandra se nije bunila na Filipove poljupce, koji su joj očigledno prijali.

Kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.