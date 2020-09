Sve joj je prenela!

Nakon žučnih svađa tokom "Pretresa nedelje" zadrugari su se podelili po grupama na imanju, kako bi sumirali utiske. Tom prilikom, u pušioni su se okupili Marko Đedović, Ivana Marinković i Maja Marković.

Tom prilikom, Maja je prišla Ivani kojoj je prenela razgovor sa Anđelom Rankovićem sa kojim je Ivana imali prisniji odnos, sve do momenta kada je maneken prekinuo svaki kontakt. Ona je za crnim stolom priznala da joj se on svideo i da joj je bilo lepo, ali takođe i to da tu nije bilo ništa ozbiljno.

Anđelo je bio tu i ja ga pitam jel ti se sviđa Ivana, i on mi kaže da, ali posle takvog ponašanja ne zna. Žao mu je što si sve rekla, ali kao zna on da nisi namerno - rekla je Maja Ivani.

Ja sam mu juče rakao za sve,a da je hteo sa Natašom da bude bio bi - dodao je Đednović.

Ako ona hoće da mu se vrati, hoće i ne mora da žuri.

Kako je sve izgledalo, pogledajete u nastvaku.

Autor: P.I.