FILIP KIPTI OD BESA ZBOG TOMOVIĆA! Obrušio se na ovu zadrugarku jer je branila Vladimira! (VIDEO)

Oštro i žestoko!

Tokom dana Filip Car je prepričavao zadrugarima sukob sa Vladimirom Tomovićem, koji je prošle noći eskalirao, a tu se našla i Snežana Ojdanić, koja je branila svog sugrađanina.

Filipu je zasmetalo to, pa se obrušio na Snežanu, stavljajući do znanja da je on bio za sve u pravu.

Što ga ti braniš? Meni nije jasno da se vi zalažete za nekoga, ne znate situaciju, a zalažete se za nekoga! Videla si dve reči u krevetu - bio je šokiran Car.

Ja sam ti rekla da spavaš! - poručila je Snežana.

On ide od žene do žene, pa ja to ni kod Nece nisam video! Neko se digne i on krene da urla. Jedino Đedović može da mi morališe, neko ko je bio sa k*rvama i starletama, neko ko je udarao trebu šamarima. Ti njega vidiš kao velikog rijaliti igrača... Snežo, moj najveći životni problem je što ja kapiram, imam predobru vijugu - pričao je besno Filip.

Ja sam videla problem u najavi i zato sam ti rekla da legneš da spavaš - uzvratila je Ojdanićeva.

Ljudi su videli da sam na žurki bio srećan, radostan i nasmejan, a to što ona nije došla odmah iza mene u krevet, nego je ostala da se svađa, videćemo da li će moći još jednom to da uradi - pravdao se Filip.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.