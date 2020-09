SKANDAL NA IMANJU! Tomović zaratio sa Milicom, otkrio da postoji njeno PISMO sa Tomom! Ona urlala iz petnih žila! (VIDEO)

Tenziaj dostigla vrhunac!

Milica Kemez napala je Vladimira Tomovića zbog priznanja da su bili intimni ispod pokrivača, a ona je tvrdila da to nije istina. Tokom rasprave, Milica je htela od Tomovića da prizna da nije istina to što je izjavio, ali on to nije hteo.

Pričaj da ste se dopisivali, zakuni se šta si mi pokazao! Ženski rukopis! - urlala je MIlica.

Pričaj šta si radila! Kako li mrziš, ako ga ovoliko voliš! - odbrusio je Vladimir.

Ti si toliko zlo! Ti si pričao da je sama uzimala poruke - vikala je Milica.

Priznaću, ako budeš priznala da li sam sve pričao istinu? - upitao je Tomović.

Ne, nego si stavljao moju ruku na polni organ! Prvi put kada sam ti se poverila, glumiš Bori prijatelja, a radiš te stvari. Stiglo je pitanje šta je bilo ispod pokrivača, ja sam samo rekla da si me zagrejao, jer je stiglo pitanje. Ja sam uvela Tomu u sve? Kako? Ja sam rekla da je niskobudžetna reklama preko mene! Zakuni se da ti nije napisala nijednu poruku i da joj nisi pisao pesme? - pravdala se Kemezova.

Niskobudžetna? Ne, to je visokobudžetna! Kunem se! Nije mi čak ni zaokružila pitanje! - potvrdio je Tomović.

Ja imam vaše pismo - tvrdila je Milica.

Pokaži, pa ću ja pokazati i tvoje i Tomino pismo - otkrio je Vladimir.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.