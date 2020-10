Alen SVE RAZNEŽIO, Maja je njegov izbor: Ne želim da je uplašim i oteram od sebe! Ona mu je samo OVO poručila! (VIDEO)

Emocije se više ne kriju.

"Gledanje snimaka" se nastavlja, sudeći po početku emisije, svašta se očekuje u nastavku ovog poslepodneva. Naredni snimak koji su zadrugari pogledali, bio je vezan za Maju Marković i Alena Hadrovića. Svi zadrugari su izjavili kako su primetili da se među njima nešto dešava, a na snimnku se pored mnogih komentara raznih zadrugara, mogu videti i razgovori između njih dvoje. Alen se sve vreme gledanja snimka smejao, dok je Maji bilo neprijatno. Marija Kulić je odmah skočila!

Ona gleda u njega, kao u Boga! Zaljubljena je do ušiju! - rekla je Marija Kulić.

Ja mislim da ona treba na sve da stavi tačku, ukoliko ništa ne želi, jer ona ima dete napolju. Oni su non-stop zajedno, Jovana i ja se ne družimo koliko njih dvoje. Oni su super par, on je njen tip, i ovde postoji nešto! Bilo bi smešno da prekinu sa ovim , sada Alen treba da ustane da kaže sve šta ima, a ne da ćuti - dodao je Vladimir Tomović, potom se Alen ubacio:

Ja sam transparentan od samog početka, slagao sam samo onu noć kada se desila nesreća, tada sam rekao da mi se ne sviđa, i to mi je jako glupo.

Baš tada je trebalo da kažeš! - rekao je Lepi Mića.

Ne želim da je uplašim i oteram od sebe! Prija mi, sviđa mi se - rekao je Alen.

Potom se Ivana Šašić ubacila, i dodala svoj komentar.

Sklanjao ti je kosu sa čela, vidi se da ste zaljubljeni, prijalo ti je, a da ti je smetalo sklonila bi se - rekla je Ivana.

Smatram da je Alen fin dečko, ali ona nema emocije prema Alenu. Ona je taj tip, koji ne sme da kaže da se skloni od nje, sramota je - dodala je Ana Bulatović.

Maja se potom ubacila i rekla: " Znala sam da će da dođe do ovoga, on jeste izrazio simpatije i ja sam ga to pitala. Ja ne mogu da ga oteram od sebe, jer nisam takva. A ti Vladimire, nema potrebe da me ti braniš i da porediš mene i Alena sa tobom i Jovanom. Ovde se moja veridba dovodi u pitanje, a ja sam sanjim pričala, i on je želeo više od mene da ja uđem ovde. Očekivao je sve ovo, i znao je. A ja ovde ništa ne radim, svesna sam da me napadaju, i da je to zbog toga, ali eto." Rekla je Maja.

