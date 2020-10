NE MOŽE BEZ MIŠELA! Miljana dobila želju da priča sa pevačem pre njegovog poziva sa majkom! (VIDEO)

Evo šta se desilo.

Nakon ulaska Mine Vrbaški i Bore Santane, Milica Kemez dobila je poziv sa svojom sestrom Mirelom, kojoj joj je ispričala da je svi osuđuju zbog priče sa Tomom Panićem.

Miljana je potom otišla do Miljane i Marije Kulić, kojima se pravdala da joj se ne sviđa Toma, iako one nisu bile ubeđene u to. Tokom razgovora sa Milicom, Miljana je dobila želju da priča sa Mišelom Gvozdenovićem, pa je zamolila Milicu da ga pozove.

Mišel se rado odazvao pozivu, ali nije stigao da priča sa Miljanom, jer je dobio poziv sa majkom, pa se zaputio u Rajski vrt.

Autor: M. P.