OSVETA ILI SLUČAJNOST? Tomović se smestio pored Ivane nakon prekida prijateljstva sa Anđelom, da li je ONA njegova nova meta? (VIDEO)

Večeras je došlo do preokreta u nekoliko odnosa, a jedna od drama koje će se pamtiti je svađa između Vladimira Tomovića i Anđela Rankovića, koji su prekinuli svoje prijateljstvo zbog muslija.

Anđelo je imao još jednu dramu, svađu sa Natašom Radan, koju su produbili nakon završetka emisije "Pitanja novinara". Ranković je zbog ovoga legao nervozan.

Anđelo nije mogao ni da pretpostavio šta se dešava u dnevnoj sobi.

Naime, grupa zadrugara sedela je na garnituri, a Vladimir Tomović, Anđelov bivši prijatelj, se našao tik pored Ivane Marinković, o koju se nekoliko puta "očešao". Da li je ovo slučajnost ili je baš namerno odabrao to mesto kako bi se osvetio Rankoviću, to samo on zna.

Autor: M. P.