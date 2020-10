"Sad će i Siniša..." Mišel ponovo ŽESTOKO zaratio sa Kulićkama! Orila se Bela kuća zbog njih! (VIDEO)

Nizale se nove uvrede!

Lepi Mića je nastavio da deli budžet po svom nahođenju, a on je odlučio da Mišel Gvozdenović dobije najmanji, što je 500 dinara, zbog odnosa sa Miljanom Kulić, pa je on izdvojio svog prijatelja, Bojana Savića, kao nekog koga Kulićeva vuče za nos, te da on neće biti takav.

Vučeš tu dečka za nos, smaraš ga, vučeš ga svuda sa sobom! - rekao je Mišel.

Nije u redu da kažeš da mene neko vuče za nos, mene niko ne može da vuče za nos - bunio se Bojan.

Pa, ja tako mislim, ne želim da pričam o nebitnim ljudima. Estrada zna pre mene, nego nju, ja nisam poznat kao neko ko proganja pevače. Vidim da vam se već vraća, niko od vas nije tačan u glavi. Vraća se i tebi i tvojoj mami - poručio je Mišel Miljani.

Ma, ti da si uspešan, radio bi nešto - rekla je Marija.

A čime si se ti ostvarila? Celu porodicu vučete ovde, sad će i Siniša da uđe! - rekao je Mišel besan.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.