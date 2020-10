RAT TITANA! VLADIMIR I KRISTIJAN OPET U KLINČU, nakon osude koju je Tomović pretrpeo od zadrugara! Ponovo svađa zbog zadatka! (VIDEO)

Opet su u sukobu.

Nakon osude koju je Nenad Aleksić Ša izneo na račun Vladimira Tomovića, Kristijan i Vladimir su ušli u međusobni sukob, gde su jedan drugom objašnjavali situaciju kada je zadatak "Policajci i lopovi" propao.

Kristijan je pokušao da objasni šta se zapravo dogodilo i šta je on video, dok je Vladimir, osuđen od drugih zadrugara, pokušao da opravda sebe.

- Mi smo stavljali ljude u pab. Vi ste ih, Kristijane, gurali. Krenemo u ekonomsko, ja moram da gurnem Minu da bismo ušli. Maja je isterana iz paba. Vi ste zatvorili pab bez pravila. Po kojem pravila neko može da ide u pab i da se vrata blindiraju? Mi možemo mi da pratimo njih. On pusti 10 njegovih ljudi i drže vrata - rekao je Vladimir.

- Pa ne može on da razvali uđe u pab, ja imam pravo da držim kvaku, on nema pravo da provali izlog da uđe unutra. Ima prozor, Vlado. Hoćeš u pab da uđeš? Ali ja držim kvaku, to je trik, samo 30 sekundi - rekao je Kristijan.

Detalji u klipu ispod.

Autor: D.B.