PUKLO DRUGARSTVO! Filip osuo PALJBU po Milici Kemez: "Nju boli ku*ac, ona NIJE PRIJATELJ, znam ja ..." (VIDEO)

Bio je vidno besan i razočaran.

Nakon molbe Filipa Cara i Aleksandre Nikolić, da se Milica Kemez prebaci u drugi krevet, kako bi im ustupila bračni, on je bio vidno besan povodom tog saznanja. On se Sanji Stanković požalio na njeno ponašanje, iako su do nedavno važili za dobre prijatelje, kao i par koji je povezivan.

Ti nisi došao ovde da budeš volonter, kad hoćeš nekoga da udariš, samo se seti zašto si tu. Nema potrebe da gubiš honorere na gluposti, a ostaćeš do kraja ovde, to znam - rekla je Sanja.

Da, meni treba neki mir koji ne mogu naći ovde, ljudi mi se gade, mislim da sam ispao ispravan prema svima, a oni su katastrofa, treba mi sve suprotno, dođe mi da plačem - rekao je Car.

Ti si ispravan po sebe, ljudi su g*vna pa su g*vna, ti pokazuješ kakav si čovek - rekla je Sanja.

Juće mi baš Matora priča da je tako uvek bilo, i da treba da se ustupi krevet kada je neko par. Šta je sad lakše, da Milica pređe iz bračnog, ili nas dvoje da tražimo? Kao, "Pa navikla sam", time pokazuješ da si se vezala za krevet, pa nije meni krevet devojka. Šta treba nekog da nabijem nogom u glavu zbog toga. Meni je to neprirodno, bolesno - rekao je Car.

Jovana i ja smo bile u jednom do zida, jer smo se sklupčale, ali vama nije lako nikako - rekla je Sanja.

Meni stvarno nije jasno što joj je bilo teško - rekla je Aleksandra.

Ma boli je k*rac, ona nije prijatelj. Ona je tebi dobra ovde, a napolju nema razvijen odnos sa ljudima, odmah sam video kakav je tip osobe, i njenu hijerarhiju u društvu, i kako koga kotira napolju - rekao je Car.

Samo pamet u glavu - rekla je Sanja, potom je otišla.

Autor: D.B.