"SVA SE JEŽIM OD STRESA!" Jovana OČAJNA, strahuje zbog Vladimirove ODLUKE! (VIDEO)

Nije joj lako.

Jovana Ljubisavljević se tokom večeri požalila svojoj drugarici Maji Marković, kako strahuje zbog večerašnjeg izbora omiljene osobe. Podsećamo, Vladimir Tomović postavljen je za ovonedeljnog vođu, a on je u nekoliko navrata Jovani pomenuo da će ona biti ta koja će deliti hotel sa njim. Iako je na sve načine pokušavala da ga nagovori da to ne radi, on to nije želeo.

U priču se uključio i Bojan Savić ali i Alen Hadrović, koji je imao neke od saveta za nju.

Kada bih gledala spolja, ja ne bih volela da Luku neko tako izabere - rekla je Jovana.

Večeras me stavlja za omiljenog. Ja imam pravo da biram, a ako izaberem da hoću, pozitivno je to što ću dokazati da neće biti ništa, a ako odem ovamo, biće da bežim od emocija, da se sklanjam i ostalo - rekla je Jovana.

Pa šta, spavaćeš u drugom krevetu, kakve veze ima, opusti se - rekao je Bojan.

'Ajde ne lupaj, imaš priliku da još sedam dana spavaš tamo, odmori se, uživaj - rekao je Alen.

Sve može da se protumači drugačije, to me nervira, sva se ježim od stresa - rekla je Jovana.

Ako te prozove, nemoj da se mrštiš, nego normalno. Nemoj mnogo da misliš o tome - dodala je Maja.

Autor: D.B.