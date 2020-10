PODELJENA MIŠLJENJA! Zadrugari ne mogu da se ODLUČE koga da podrže u LJUBAVNOM TROUGLU! (VIDEO)

Bioskop je kriv za sve.

Alen Hadrović i Stefan Šebez su sedeli u dnevnoj sobi i pričali o aktuelnom ljubavnom trouglu Sanji Stanković, Jovani Tomić Matoroj i Anđelu Rankoviću. Alen ne podržava to što se Anđelo i Sanja druže, i zamera mu to. Međutim njima se pridružio Nenad Aleksić Ša koji brani Anđela jer i se i on sam druži sa Sanjom.

Za bioskop je saznala pre 7 dana, i morali su da pričaju o tome, znao sam da će pući - rekao je Šebez.

Ja to ne podržavam, moj drug nema šta da idem sa mojom bivšom, mada oni su se ipak družili pre ovoga, to je druga priča - rekao je Alen.

Meni je to sasvim okej, jer ja se čujem sa njom, moja žena se čuje sa njom, svi se mi družimo. Meni je to okej - rekao je Ša.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video-snimku u nastavku teksta.

Autor: N.B.