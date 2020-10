URNEBESNO! FALILO MU ŽENSKO U KREVETU, pa našao ALTERNATIVU! Filip Car PRIGRLIO ovog zadrugara! (VIDEO)

Hit!

Filip Car je u noći iza nas imao buru svađu sa svojom sada već bivšom devojkom Aleksandrom Nikolić koja mu je sinoć priredila spektakl za pamćenje. Ceo odnos ova dva zadrugara bio je izuzetno turbulentan, a o tome svedoče brojne svađe, rasprave i pomirenja. Aleksandra je za sve nalazila opravdanje, ali sinoćno "Gledanje snimaka" nije mogla da preboli.

Naime, pušten je klip gde je Car Aleksandru oslovio sa imenom atraktivne zadrugarke Mine Vrbaški, na šta su zadrugari ostali zgranuti.

Kako su sada zvanično razdvojeni, i Aleksandra više ne deli krevet sa Filipom, pa je Car proteklu noć proveo sam. Pored njega je njegov prijatelj Alen Hadrović, koji je od samog početka u krevetu do njega.

Ono što je Caru bila navika jeste to da u snu prigrli Aleksandru, a kako ona nije bila tu, Filip je zagrlio prvog do sebe, a to je upravo Alen Hadrović. Alenu to nikako nije smetalo, pa su ostali da spavaju u zagrljaju. Ovaj detalj otvara pitanja i špekulacije koje su plasirane na Carev račun, a da li je on biseksualnog opredeljenja, ili mu samo fali zagrljaj u krevetu, ostaje da saznamo.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video-snimku u nastavku teksta.

