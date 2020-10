SANJA udarila na Paulu: "Šabanka, zagrlila me, a gleda u ..." POTKAČILA i Minu! (VIDEO)

Rekla je sve što joj je bilo na srcu.

Sanja Stanković i Ivana Marinković su, dok su svi ostali zadrugari odmarali, iskoristile priliku, pa porazgovarale o Franu Pujasu i njihovom odnosu. Međutim, dotakle su se i nekih zadrugara, o kojima definitivno nisu imale lepo mišljenje. Sanja je progovorila o odnosu sa Minom Vrbaški, koja je podsećamo, do nedavno imala ljubavni odnos sa Franom. Sanja je sad na korak do emotivne veze sa njim, a da li će do toga doći, ostaje da saznamo.

Ko te nervirao kada si gledala spolja? - pitala je Ivana.

Paula i Dragana - rekla je Sanja.

Videla sam da te juče zagrlila na sceni, bilo je kao da provocirate Frana, ispalo je baš glupo - rekla je Ivana.

Njemu je bilo smešno, a i meni postaje smešno. Zagrlila me juče, a gleda u Frana. On nju voli, na neki način, ali ga boli uvo za nju u tom smislu - rekla je Sanja.

Možeš da zamisliš sebe sa njim u vezi? - pitala je Ivana.

Ja sebe ne bi mogla sa mnogima da zamislim, pa sam bila sa ženom na kraju - nasmejala se Sanja.

A što se tiče njega, nikad ne reci nikad, ne znaš šta nosi dan, a šta noć. Ne želim da srljam, jer ne znam šta on oseća, volela bih da ga prvo dobro upoznam. Lepo mi je, drži me za ruku, ćaskamo, super mi je, i mnogo slatko - rekla je Sanja.

Ma boli te uvo, samo je čudno kako to odjednom, ispašće smešno, znaš - rekla je Ivana.

Da, to što je Mina uradila je jako ružno. Ona kad je ušla, unela je Jovani dezinformacije, ne znam koji problem ona ima sa mnom - dodala je Sanja.

Ne zanima me ta persona, ja ne mogu da verujem da neko može da bude toliko zao, ljudi znaju ko je i šta je ona - rekla je Sanja.

Pogledaj da Paula spava pored Anđela, tačno znam što, jer je Čorba sa Tarom, pa su je svi iskulirali. Sad bih otišla tamo i legla pored njih - rekla je Ivana.

Šabanka - rekla je Sanja.

Detalji u nastavku, u video - klipu ispod.

Autor: D.B.