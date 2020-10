ODUŠEVIO ZADRUGARKE! Tomović pokazao pesme koje piše, Sandra se GUŠILA U SUZAMA pa mu rekla: Molim te budi sa mnom, ako ona glupača neće! (VIDEO)

Oduševio ih je!

U ranim jutarnjim satima, u rehabilitaciji su se osamili Jovana Tomić Matora, Vladimir Tomović, Sandra Rešić i Rialda Karahasanović.

Tom prilikom, Vladimir je preneo zadrugarkama da je Jovani Ljubisavljević u koju je zaljubljen, napisao pesmu i okačio na vrata.

Nakon par minuta razgovora, on je odlučio da otkrije da ima i druge talente, a to je pisanje pesama. Sandra, Rialda i Matora su ga molile da im otpeva nešto, ali on nije mogao od sramote pa je samo istrčao iz rehabilitacije, što su zadrugarke i prokomentarisale.

On je sigurno zaljubljen u Jovanu, ovo rade samo zaljubljeni. jako je lepa ta ljubav kad se desi - rekla je Matora.

Ma da, on je sigurno zaljubljen - dodala je Sandra.

Kad je on u pitanju, ja ću uvek biti pristrasna - rekla je Rialda.

Nakon njihovih komentara, Vladimir se vratio sa papirom, na kom je napisana pesma, koju je Rialda pročitala.

Hoću ja da budem sa tobom, kad ona glupače neće - dodala je Sandra kroz suze.

Autor: P.I.