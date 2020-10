KO JE U PRAVU? Rialda i Vladimir u žestokom okršaju zbog SULTANA TAHIROVIĆA! Kenan im pomrsio konce, jedva su rešili nesuglasice! (VIDEO)

Prijatelji!

Nakon burne noći, u Beloj kući su se sastali Rialda Karahasanović i Vladimir Tomović, koji su se raspravljali zbog Kenana Tahirovića. Naime, Kenan je Vladimiru preneo kako ljubavi u rijalitiju nisu prave i kako on u to ne veruje, Vladimir je to preneo svojoj drugarici Rialdi, koja je sa Kenanom u prisnijim odnosima.

Koji je razlog da ti sa mnom ne pričaš - rekla je Rialda.

Ja sedim sa tobom u rehabilitacioji i kažem ti za njega i onda za stolom druga priča. Ja sam to uradio za tebe a ti posle toga sa njim u sve boljim odnosima, nisam ja lud - rekao je Tomović.

Između nas nema ništa da bih ja bila ljuta - rekla je Rialda.

Ja tebi kažem sve, a ti ga posle toga masiraš i ja ispadam debil - rekao je Vladimir.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: P.I.