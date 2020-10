NAKON DRAME ZBOG KUPOVINE, ZAVRŠILI ZAJEDNO U KREVETU! Miljana se vratila kod Zole, pa progovorili o Mariji! (VIDEO)

Ne mogu da budu razdvojeni dugo.

Miljana Kulić je danas odlučila da ne spava pored Lazara Čolića Zole, već je ležala na podu. Međutim, došlo je do novog preokreta nakon drame oko kupovine. Podsetimo, izbila je frka u hotelu oko namirnica, kada Miljana nije dobila cigarete od Marka Đedovića, a on joj je govorio da je to zbog toga što ih nije stavila na spisak. Izbila je frka i oko para koje su ostale kao kusur, a Marija se raspravljala sa Miljanom i Zolom oko toga. Ovo je večeras Zola prokomentarisao.

Jesi ti skontala da sam ja dao hiljadu? Što nisi rekla? - rekao je Zola.

Zato što sam glupa, moja majka voli da upravlja sa mnom - odgovorila je Miljana, koja se smestila kraj Zole.

Na tvoj spisak smo dodali hrane za 1000 dinara. Sad ona konta da si ti glupa, da nisi skontala da si ti dala 4000, a ja 1000, i da smo ko zna šta uradili - govorio je Zola.

Mogao si ti da daš - uzvratila je Miljana.

Šta ću kad si ti dala spisak, ovo je tvoja hrana - rekao je Zola.

Autor: M. P.