"IMA DA CVILI I MOLI" Mina već spremila osvetu za Filipa, pa krenula u izvršavanje plana! (VIDEO)

Haos se nastavlja.

Nakon haosa sa Minom Vrbaški, Filip Car je otišao da se veseli sa Markom Janjuševićem Janjušem, a potom i Tarom Simov, sa kojom je izašao u dvorište.

Dok su oni pričali, Mina je već spremila osvetu za Filipa.

Ima da cvili i da moli 15 dana, sad ću da mu uzmem sve cigarete - govorila je Mina.

Vrbaški je potom krenula u ostvarenje svog plana.

Ona je otišla do garderobera, kao i do radionice, gde je pokupila Filipove pare, kako on ne bi imao za žurku. Kako će se dalje odvijati situacija, ostaje da vidimo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.