OVO ĆE PROMENITI ROK RIJALITIJA! Tomović najavio da će UNIŠTITI mnoge zadrugare, a evo i kada će se odigrati PAKLENI PLAN! (VIDEO)

Cimeri ni ne slute šta će se desiti!

U ranim jutarnjim satima Vladimir Tomović najavio je potpuni preokret u rijalitiju i to ni manje, ni više nego nakon emisije ,,Pitanja gledalaca". Naime, dok je sedeo sa Mišelom Gvozdenovićem, on ga je u pitao i potvrdio to da je pripremio igru istine koja će potpuno otkriti mnoge tajne zadrugara.

Sutra oko pola 5, pet kreće tvoj tres pretres? Tu započinje igra istine? - upitao je Mišel.

Da, posle emisije. Tu započinje haos, ne mogu ja dozvoliti da Đedović pobediti. Ja sam poveo jedan nula onim izborom potrčka kada sam Minu... - rekao je Tomović.

