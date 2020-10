Ne može više.

Fran Pujas došao je do sobe za rehabilitaciju da zameni baterije na bubicama Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, a pobesneo je što to ponovo on radi, a ne Sanja Stanković.

Sa kim god sam bio potrčko, ja menjam, oni odmaraju - žalio se Fran.

I meni, ko da sam ja obavezan - dodao je Zola.

Ne laži, tebi je Mića menjao - zamerila je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.