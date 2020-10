"IDI TAMO DA TE DRPAJU!" Vladimir se posvađao sa Aleksandrom, Filip došao da je brani, pa je OVAKO ponizio! (VIDEO)

Žučna rasprava.

Tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca" Vladimir Tomović je dobio uvredu od Aleksandre Nikolić sa kojom je tokom reklama seo da raspravi sve. U njihovu svađu se umešao i Filip Car. Naime, Fran Pujas je izneo kako je tokom dana Kristijan Golubović udario Aleksandru po zadnjici što je ona negirala, a to je izrevoltiralo Vladimira koji joj je rekao kako to ne treba da radi, dok mu je ona na to odgovorila uvredom.

Nemoj sa mnom da se svađaš idi tamo da te drpaju, idi tamo i ne komentariši me. Ja tebe mogu da komentarišem kad hoću, tako možeš da pričaš sa tvojima sa mnom ne! Meni ne možeš da kažeš ne se*i i odj*bi, to pričaj onom ko te je to naučio. Ti si jako ograničena i plitka - rekao je Vladimir.

Ne možeš tako da pričaš sa mnom - rekla je Aleksandra.

Ona je plitka - rekao je Car.

Ti bolje idi i gledaj onu što te gleda - rekao je Vladimir Caru.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: P.I.