Deuces Wild Double Up – oseti strast online pokera

Sjajna vest od proizvođač kazino igara Expanse Studios - stigao je Deuces Wild Double Up!

Video poker igra puna uzbuđenja - premijerno je možete odigrati na Meridian online kazinu, mestu ekskluzivnih bonusa!

Online video poker je odlična kombinacija tradicionalne igre pokera i slot aparata, dostupna u udobnosti vlastitog doma.

Namestite svoj “poker face“ i počnite.

Deuces Wild Double Up je neverovatna video poker igra sa svim elementima klasične kazino igre kao što je brza igra, visoka isplata i upotreba džoker karata uz dodatak Double Up bonusa.

Igra ima sva uobičajena pravila pokera sa 52 karte i pruža igračima priliku da igraju do 25 ruku u svakom deljenju. Na taj način, igrači dobijaju više prilika za formiranje pobedničkih poker ruku, a sve se to dešava u privlačnom ambijentu.

Pored svih uobičajenih poker ruku, igra nudi mnogo više u obliku karata sa brojem dva. Karte uključene u Deuces Wild Double Up video poker igru sa brojem 2 su džokeri i mogu se koristiti kao dobitne karte ili zamena za bilo koju drugu kartu, što stvara dodatnu šansu za dobitak, a dvojka je dobila svoju priliku da zasija!

U ponudi su opcije Three of a Kind, preko Straight, Flush, Full House, Four Deuces i Natural Royal Flush, kojim ostvarujete najveću isplatu.

Poseban kec iz rukava u Deuces Wild Double Up video pokeru je bonus igra Gamble ili kockanje, koja donosi opasno uzbuđenje, jer dobijate priliku da udvostručite svoj dobitak, u tome i jeste čar same igre.

Zanima vas o čemu se radi?

Jednostavno je, posebno za igrače hrabrog srca, spremne za rizik!

Opustite se i u udobnosti svog doma uživajte u uzbudljivom Deuces Wild Double Up video pokeru iz Expanse-a na Meridian online kazinu, mestu najbolje zabave i ekskluzivnih bonusa!