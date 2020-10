NOVI HAOS I DRAMA! Miljana POZELENELA od muke, pa polivala Zolu! Tražila od njega samo JEDNO! (VIDEO)

Jedva mu je pošlo za rukom da je umiri!

Došlo je do još jedno žestoke rasprave Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Kako se njihov odnos menja iz časa u čas, neizvesno je u svakom momentu kada će se pomiriti ili ponovo posvađati.

Šta gledaš kao tele u šarena vrata? On ide za mnom, a ti ni da pomeriš sto! - vikala je Miljana.

Ma, šta ti je, šta vičeš? - branio se Zola.

Nema upaljača. Daj mi upaljač! Nađi mi upaljač! - nastavila je Miljana.

Kako je on to odbio, te nije ni ustao iz kreveta, Miljana je odlučila da mu zapreti polivanjem vode, ali nije ni na to reagovao, pa je umalo došlo do fizičkog okršaja. Ipak, Kulićeva je spustila tenzije, pa otišla sama po ono što joj je trebalo.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.