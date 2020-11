Nema šale!

Poslednjih dana zadrugari zbijaju pošalice na račun Monike Horvat. Oni je danima ubeđuju kako se ugojila, te je onda odlučila da ništa ne jede, jer joj je to teško palo. Monika je u cik zore, došla do do crnog stola gde ju je sačekao Marko Janjušević Janjuš koji je jeo. Monika je tom prilikom uzela zalogaj od Janjuša, koji je istog trenutka počeo da joj postavlja pitanja i da je tera da jede.

Ajde sad kad si došla da mi umačeš u tanjir, jedi! - rekao je Janjuš.

Jedi malo, pusti ih šta ti kažu! Šta si jela? - dodao je janjuš.

Jela sam malo, piletine jedno desetak, ali sa salatom i jedan pomfrit. Nisam jela mnogo danas, samo jednom sam jela - rekla je Monika.

Pa nisi ti mnogo jela - rekao je Janjuš.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: P.I.