Opet je zaplakala i jadala se.

Naredna tema na "Pretresu sa Milanom Miloševićem" bila je vezana za odnos Anje Todorović i Jovana Cvijetića Cveleta. Naime, njihov turbulentan odnos još od samog ulaska, ostao je zapažen, kako među njihovim cimerima, tako i pred mnogobrojnom publikom koja ih svakodnevno prati. Mnogi zadrugari javili su se za komentar, pa su do detalja objasnili kako njihov odnos izgleda iz njihove perspektive.

Po navodima mnogih, Anja je preterano ljubomorna, pa mu svaku sitnicu prebacuje i napada ga bez razloga. Podsećamo, jedan od njihovih najvećih konflikata bio je vezan za Taru Simov, sa kojom je Anja imala nekoliko sukoba i sve to zbog Cveletove naklonosti ka atraktivnoj zadrugarki. Takođe, postoje stvari koje su nerazjašnjene još od njihovog ulaska, pa je Anja svima objasnila šta se to dešavalo napolju. Ona je kroz suze objašnjavala šta ju je najviše zabolelo, a to je da je saznala za aferu Cveleta i drugarice Anđele Milenković Anakonde. Ona je sada imala priliku da objasni sve.

Ja sam njega pitala kada smo sedeli u dvorištu, da li se radilo o tom klipu, on je rekao da nije, i da je to nešto drugo. Van Zadruge se nismo upoznali, ali smo se dopisivali na Instagramu, a to je bilo pre Zadruge 2 i pre Lazara - rekla je Anakonda.

Da li bilo šta opravdava to što si se čuo sa udatom ženom, dok sam ja bila operisana? Ja njega volim, ali ne verujem šta se meni dešava, ja ne mogu da stanem više. Objasni mi zašto? Nema opravdanja za tu stvar! - rekla je Anja.

Anja, Kristijan ti je rekao da on nije muškarac za tebe, a Janjuš ti je isto rekao da treba da se rešiš ovog šabana - dodao je Milan.

NJu boli jedna stvar, i nju to i dalje boli. Cela ta priča nju i dalje ubija. Ja sam rekao ako je sve tako, i ako ima takva saznanja. Ne može da očekuje da je oženi, i da sve bude kako treba, mora da razmisli i o tome što njegovi roditelji nju nisu pozdravili. Treba da mu kaže ili da mu oprašta, i da tera dalje, ili da završava - dodao je Kristijan.

Ja stavim tačku, onda saznajem nove stvari koje mi je juče rekao - dodala je Anja.

Nama je Cvele sve rekao! On namerno sve radi ovo, pokušava da ispegla sve i da mu ona preti da će izneti nešto - rekla je Anja.

Detaljnije u nastavku teksta u video - klipu ispod.

Autor: D.B.