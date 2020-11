PORODICE ĆE IM SKAKATI OD SREĆE! Cvele otkrio TAJNI PLAN kojim će potpuno razoružati Anju, zadrugarka ni ne sluti šta joj je pripremio! (VIDEO)

Sigurno će se obradovati!

Jovan Cvijetić Cvele stigao je do Džastina Bibera kako bi se obratio svojoj porodici i indirektno najavio da će uskoro veriti svoju devojku Anju Todorović. Prošle noći Anja se poverila Sandri Rešić da će se to desiti, a Jovan je predstavio da ona to ni ne sluti.

Ja iskreno, spremam nešto u glavi, nešto veliko i ogromno, što želim, baš želim i nadam se da ću na taj način da pokažem svima koje su mi stvari najbitnije u životu! Anja nije ni svesna toga, ja želim da pokažem koliko je volim i koliko želim da bude pored mene ceo svoj život. To ću spremiti kroz još malo vremena. Tako da ćemo videti - pričao je Cvele.

U video-prilogu pogledajte kakoje sve izgledalo.

Autor: O. B.