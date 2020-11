Filip je samo spustio glavu kada su ga uporedili sa Mensurom.

Naredno klip koji su zadrugari pogledali tokom emisije "Gledanje snimaka" bio je vezan za Filipa Cara i Minu Vrbaški. On se Vladimiru Tomoviću požalio na njenu prošlost, pa istakao kako mu sve to ipak smeta. On je tražio savete od njega.

Ovo je klasična Tomovićeva manipulacija, dok je Car fin. Sve mi je jasno šta on radi - rekao je Fran.

Svi mi imamo prošlost, samo vi niste imali hrabrosti da ustanete i da kažete sve ovo što sam ja. Ne znam odakle mu potreba da priča baš sa Tomovićem, mi smo i sami sinoć razgovarali, ali smo se dogovorili da o tome pričamo napolju. ja znam da će njemu to da smeta, i da će ljudi dolaziti da mu pričaju. A verujem da će on to da prevaziđe. Ja se trudim da budem dobra i da budem dobra prema svom partneru. Naravno da mu je neprijatno, i ne želi da sluša detalje - rekla je Mina.

Meni je nenormalno da Car o Mininoj prošlosti priča sa Tomovićem, i to o prošlosti gde je i Tomović. Neka osnuju sindikat Mininih bivših momaka. Ja sma na Mininoj strani, jer Car nije pobegao sa Bečkog dvora. Ako će da zameraju to, onda ćao - rekao je Đedović.

Težina toga što je Mina rekla je mnogo veća, znaš koliki stomak mu treba. Sećate se zbog čega sam se ja zakačio sa Tomovićem, on je meni rekao" E sa kakvim si profilom osobe bio!" Šta bi bilo da smo se je*ali? - rekao je Kristijan.

Ako si ušao sa njom u odnos, nemaš više pravo da kažeš ništa. Ona ima šansu da s eiskupi, a sad je sve na njoj. Ja ne razumem muškarca koji ne bi bio sa njom. Zaslužuje šansu u životu - rekao je Janjuš.

Kada su Minini odnosi u pitanju, ja sam najbolji dečko. Bila je najbolja verzija sebe. Nikada je nisam pljuvao, napravila je greške, ali nije loš čovek. Kada je bila sa mnom, ja nisam dao da na nju bilo ko pođe. Ja ću uvek da kažem svoje mišljenje. Car treba da razgovara sa mnom, jer je ja najbolje znam - rekao je Tomović.

Isti si sada kao njen bivši, on je tako potezao teme o njenoj prošlosti - rekao je Marko Đedović.

Detaljnije u natavku teksta u video - klipu koji sledi.

