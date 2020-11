"PRIJATELJI SU MI SIGURNO ZAMERILI NA VEZI SA NJOM!" Car priznao šta OSEĆA prema Mini! Njen BIVŠI ga PODRŽAO (VIDEO)

Haos se nastavlja, Mina bila u suzama.

Nakon klipa gde se Filip Car žalio na svoju vezu, i gde je priznao da mu smeta prošlost Mine Vrbaški, on se pravdao da to nije istina, iako je na klipu jasno rekao sve to. On je u razgovoru sa Tomovićem izneo detalje koje Mina nije znala.

I mene si jednom pitao to! Nemoj sada da se praviš lud - rekao je Toma.

Kako je ti gledaš, Tomo? Meni si na kauču rekao da si je davno "odj*bao"! Opet dolazimo na 20 grama smrdljivog mesa! ja sam o Mini rekao sve najbolje - rekao je Kristijan.

Ja ne znam, i ne komentarišem previše, ne smatram da mogu tuđe veze da komentarišem. Ne dajem za pravo sebi da to radim, gledam sebe prvenstveno. ja sam sa Tomovićem pričao neke normalne teme i posle smos e dotakli te teme, iako ja to nekada izbegavam, desilo se i moralo je da se priča o tome. Rekao sam joj već da se kod mene nešto promenilo, imao sam dešavanja da sam hteo da se zaljubim, jer to nisu bila moja načela, ispao sam kontradiktoran. Moji prijatelji su mi verovatno zamerili na vezi sa Minom - rekao je Car, pa nastavio:

Mi imamo posebnu energiju, ali imam dve opcije, ili da ne budem sa njom, ili da budemo, ali da ne razmišljam o njenoj prošlosti - rekao je Car.

Da li si iskren sada? - pitao je Kristijan.

Jesam, ja sam to rešio - dodao je Car.

Isto bi se ponašao kao Car. Vidim kako reaguje, zato ja neću komentarisati više - rekao je Tomović.

Detaljnije u video - klipu koji sledi ispod teksta.

Autor: D.B.