DRAMA U BELOJ KUĆI! Lepi Mića se uneo Tari u lice, očitao joj lekciju o njenom ponašanju, ona mu žestoko uzvratila! (VIDEO)

Nije htela da trpi!

Tokom reklama došlo je do sukoba između Tare Simov i Lepog Miće, i to zbog toga što je on tvrdio da ga mlađa zadrugarka ne poštuje dok on ima izlaganja za crnim stolom. Tara se odmah pravdala, ali je tenzija dostigla vrhunac, pa su se jedno drugom uneli u lice.

Nemoj da me ponižavaš, kao dosadno ti je, odeš lepo i kažeš da ti je dosadno. Nemoj da me ponižavaš, tako ispada. Svaki sastanak kasniš, ne sediš ovde - odbrusio je Lepi Mića.

Ja sam takva, hiperaktivna sam, treba da pijem lekove zbog toga. To nisam ja, ja sam hiperaktivna budala - uzvratila je Tara.

Ti nikoga ne poštuješ! Ja sam ustao i ti ovde se kreveljiš - poručio je Mića.

Nemoj da me vređaš! Ja nisam ludača - uzvratila je Simova.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.