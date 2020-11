POBEDNIK U "MARATONU SMEHA" obratio se javnosti, pa izneo detalje koje mnogi nisu znali! Imao i MOLBU za VELIKOG ŠEFA! (VIDEO)

Voleo bi da ima svoj nastup.

Nenad Lazić Neca Tiktoker je u današnjem izazovu Velikog šefa odneo pobedu. Naime, zadrugari su imali priliku da igraju "Mataron smeha" gde su ispričali na desetine viceva.

Kako je odlukom svih, Neca proglašen pobednikom, on je imao želju da se obrati javnosti i da se zahvali povodom njegovog uspeha, pa je u dobro poznatiom terminu bio kod spomenika Džastin Biberu, gde je izneo svoj stav. On je imao jednu molbu za Velikog Šefa, a da li će mu on izaći u susret, ostaje da saznamo.

Povodom toga što sam pobedio u pričanju viceva, što su mnogi potvrdili, i rekli da im se sviđa, što sam i dokazao. Rekli su da imam dobru mimiku da umem da odglumim, išao sam i na dramsku sekciju. Voleo bih da mi produkcija pošalje neki monolog, dijalog, da i to odglumim! Hvala, volim vas! - rekao je Neca.

Autor: D.B.