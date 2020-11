STAVLJA SO NA RANU! Maja odlučila da PRODUBI odnos sa Tomovićem, za koji smatra da je Janjuševa BOLNA TAČKA (VIDEO)

Igraju igru?

Maja Marinković se probudila nešto malo pre pola 11, pa je iz sobe za izolaciju otišla do Bele kuće da se umije. Kada je krenula nazad do izolacije, srela je Vladimira Tomovića. O njihovom odnosu se mnogo spekuliše, a Maja je danas u emisiji radio "Amnezija" izjavila da njena bliskost sa Tomovićem boli Marka Janjuševića Janjuša, kao i da je to razlog zbog čega je stalno provocoria.

Gde si? Ja sam super - rekla je Maja Tomoviću.

Ćao, Maki - odmerio ju je Vladimir i rekao, a zatim su se rastali.

Maja koristi svaku priliku da komunicira sa Tomovićem kada se nađe u njegovoj blizini, a zbog ovog mnogi misle da namerno stavlja Janjušu so na ranu.

