ALEN SE OBRUŠIO NA ĐOLETA, PA ŠOKIRAO SVE: Hadrović izvređao Tomovićevog prijatelja i otkrio da je ZALJUBLJEN! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

Filipa Cara zanimao je narušen odnos Alena Hadrovića i Đorđa Milutinovića koji je prošle noći eskalirao. Naime, kako je poznato, Đole je hteo da zameri Alenu to što se on mazio sa drugim devojkama u Beloj kući, dok on svojoj devojci Maji Marković zamera flertovanje.

Alene, šta je Đole namastio, majke ti? - upitao je Car.

Dečko je debil, debilčina. On dolazi meni kao to što ja pričam Maji za žuti karton, a on meni kao da ja grlim devojke, je l' ja grlim devojke po kući, je l' flertujem sa devojkama? Klasično zaljubljen u Maju! - rekao je Hadrović.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.