TRAŽI UTEHU U BOGU! Posle HAOTIČNE noći sa Minom i nakon što se ZAKLEO u majku, Filip Car mogao da uradi samo OVO! (VIDEO)

Ne zna više šta da radi.

Još jedna turbulentna noć je za nama, a između ostalog, za to su se potrudili i Mina Vrbaški i Filip Car, koji proteklih dana imaju burne svađe. Jedan od glavnih problema je njegov flert sa Majom Marinković, kao i to što ga Mina, ali i zadrugari, porede sa Mensurom Ajdarpašićem zbog njegovog ponašanja. Car je tokom noći u emisiji "Pitanja novinara" Minu nazvao manipulatorkom, koja uništava svoje momke psihički, te rekao da nikad više njeće progovoriti sa njom. To je nekoliko puta pregazio sinoć, a tokom razgovora u pušionici se zakleo u svoju majku da neće progovoriti sa njom ako izađe iz prostorije dok ne završe razgovor, što je ona uradila.

Car se rano jutros istuširao, pa otišao do svog kreveta. Pre nego što je legao da spava, Filip se pomolio Bogu, a onda uhvatio za glavu i počeo da razmišlja o svemu. Kako će se dalje odvijati njegov odnos sa Minom, ostaje da ispratimo.

Autor: M. P.